Тіла дітей виявили за допомогою підводного дрона

На Херсонщині в річці Інгулець виявили тіла двох дітей, які провалилися під кригу 13 лютого. Двох із п’ятьох дітей вдалося врятувати, ще одного хлопчика розшукують, повідомили у пресслужбі ДСНС у п’ятницю, 14 лютого.

Напередодні рятувальники повідомили, що у селі Довге Херсонської області під кригу на річці провалилися п’ятеро дітей. За даними ДСНС, 13 лютого двоє хлопців та двоє дівчат, які гралися на льоду, провалилися під кригу – на допомогу їм кинулася 16-річна дівчина, яка також пішла під воду. Втім, її та 12-річну дівчинку зміг дістати місцевий мешканець.

Вже 14 лютого водолази за допомогою підводного дрона виявили тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки. Наразі тривають пошуки 13-річного хлопчика, який також пішов під воду.

За даними рятувальників Херсонщини, четверо дітей, які першими провалилися під кригу, були з однієї родини.

Нагадаємо, у вересні 2024 року у Хмельницькому в озері потонули 8-річна дівчинка та її 45-річна мати. За даними рятувальників, дитина послизнулася та впала у воду, а мати кинулась її рятувати.