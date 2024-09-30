У суботу, 28 вересня, в озері у Хмельницькому потонули 45-річна місцева жителька та її 8-річна донька. Попередньо відомо, що дитина послизнулася та впала у воду, а мати кинулась її рятувати. Наразі усі обставини трагедії зʼясовують слідчі, повідомили 30 вересня у поліції області.

«Нещасний випадок стався на вулиці Береговій близько 13:40. Поліцейські попередньо встановили, що 8-річна дівчинка підійшла близько до озера та випадково впала у воду. Мати кинулась донці на допомогу. У результаті і жінка, і дитина потонули», – інформують правоохоронці.

Речник ГУ ДСНС у Хмельницькій області Олександр Гулько уточнив ZAXID.NET, що рятувальників до пошукової операції не залучали, оскільки тіла жінки та дитини дістали очевидці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»). Усі обставини події наразі зʼясовують.