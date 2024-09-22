Річка Тетерів у Житомирі, де перекинувся човен

У Житомирі перекинувся човен, в якому перебувала група людей. Внаслідок інциденту загинули дві жінки, ще одну госпіталізували, повідомили у пресслужбі ДСНС Житомирської області у неділю, 22 вересня.

Моторний човен, в якому перебували семеро людей, перекинувся на річці Тетерів, яка пролягає повз Житомир. Нещасний випадок стався приблизно о 12:30 за територією пляжу Гідропарку.

Одну з жінок, яка сиділа в човні, врятували місцеві мешканці, які помітили її з берега. Постраждалу госпіталізували.

«У результаті нещасного випадку дві людини потонуло та ще одну врятовано», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Тіло однієї загиблої виявили водолази приблизно за 250 м від берега. Наразі тривають пошукові роботи ще однієї загиблої. Ще четверо людей, які перебували у човні, медичної допомоги не потребували.