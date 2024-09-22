У Житомирі перекинувся човен із групою людей, дві жінки втонули
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У Житомирі перекинувся човен, в якому перебувала група людей. Внаслідок інциденту загинули дві жінки, ще одну госпіталізували, повідомили у пресслужбі ДСНС Житомирської області у неділю, 22 вересня.
Моторний човен, в якому перебували семеро людей, перекинувся на річці Тетерів, яка пролягає повз Житомир. Нещасний випадок стався приблизно о 12:30 за територією пляжу Гідропарку.
Одну з жінок, яка сиділа в човні, врятували місцеві мешканці, які помітили її з берега. Постраждалу госпіталізували.
«У результаті нещасного випадку дві людини потонуло та ще одну врятовано», – повідомили у пресслужбі ДСНС.
Тіло однієї загиблої виявили водолази приблизно за 250 м від берега. Наразі тривають пошукові роботи ще однієї загиблої. Ще четверо людей, які перебували у човні, медичної допомоги не потребували.