Трагедія на річці Стрий сталася у середу, 4 вересня

У середу, 4 вересня, у річці Стрий втопилися 16-річна й 17-річна дівчина. Повідомлення про трагедію рятувальники отримали приблизно о 13:30. У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій розповіли, що троє дівчат відпочивали на річці й одна з них почала тонути.

«Інша дівчина кинулась її рятувати, та, на жаль, сама почала тонути. Небайдужий чоловік, зміг витягти одну із потопельниць на берег. В цей момент прибули рятувальники, які спільно із працівниками поліції боролися за життя однієї з дівчат, проводячи серцево-легеневу реанімацію до прибуття медиків», – повідомили рятувальники.

Працівники ДСНС зазначили, що іншу потопельницю знайшли на поверхні води поблизу берега. На місце прибули медики, які констатували смерть 16-річної та 17-річної дівчат.