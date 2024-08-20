У Піскових озерах у Львові заборонене купання, однак мешканці порушують заборону

У вівторок, 20 серпня, під час купання в озері у парку «Піскові озера» на вул. Чупринки у Львові втопився чоловік віком близько 40 років. Його особу встановлюють.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, близько 12:00 очевидці повідомили, що чоловік купався в озері та пішов на дно. На місці події працювали водолази, слідчо-оперативна група та інші співробітники поліції. За годину тіло чоловіка знайшли за 10 метрів від берега та підняли на поверхню.

Поліцейські встановлюють особу загиблого та обставини трагічної події.

Зазначимо, Піскові озера не є дозволеним місцем для купання у Львові, однак мешканці часто порушують ці обмеження.