У річці Дунай через сильну течію заборонено купатися

У місті Ізмаїл Одеської області у річці Дунай потонула 13-річна дівчина. Рятувальники шукали дівчинку майже добу. Про це у суботу, 3 серпня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

Ввечері п’ятниці, 2 серпня, до поліції звернулись люди, які розповіли, що на центральному пляжі двоє підлітків розшукують подругу, яка пішла купатись і зникла. Правоохоронці розпочали пошуки дитини, залучивши рятувальників та прикордонників.

У суботу, 3 серпня, близько 15:00 водолази дістали тіло дівчини з річки. Судово-медичні експерти оглянули дитину та не виявили тілесних ушкоджень. Попередня причина смерті – утоплення.

Правоохоронці зазначають, що батьки дівчини раніше не потрапляли у поле зору поліції. Проте, сім’я перебуває на обліку в службі у справах дітей як така, що опинилась у складних життєвих обставинах. У родині залишилося шестеро дітей.

За фактом загибелі дитини правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Тіло дівчини направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Правоохоронці зазначили, що у річці Дунай заборонено купатися через сильну течію та закликали батьків контролювати дозвілля дітей.