Інцидент трапився на річці Синюха в Первомайську

У неділю, 2 березня, рятувальники знайшли тіла двох дітей, які зникли на річці Синюха в Первомайську на Миколаївщині напередодні. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що вранці неділі рятувальники та водолази виявили тіло 10-річного хлопчика. Через кілька годин, близько 14:00, рятувальники виявили тіло 6-річного хлопчика, який напередодні разом із двоюрідним братом зник біля річки.

До пошуків залучали рятувальників, поліцію, медиків, використовували човен, підводний робот Fifish та дрон.

Нагадаємо, 13 лютого на річці Інгулець в селі Довге під кригу провалилися п’ятеро хлопців та дівчат віком від 9 до 16 років. Унаслідок нещасного випадку загинули троє дітей, місцевому мешканцю вдалося врятувати двох дівчаток віком 12 та 16 років.