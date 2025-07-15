До пошуків хлопця залучили більше ста людей

Зниклого понад 10 днів тому 15-річного підлітка знайшли на території покинутого підприємства у Вижниці. Його мертвим виявили правоохоронці 14 липня. Наразі в поліції встановлюють причину смерті хлопця, однак попередньо він впав з висоти.

Поліцейські встановили, що це 15-річний місцевий мешканець Владислав Порубаний, якого з 4 липня розшукували правоохоронці. Про це повідомили в поліції Буковини у вівторок, 15 липня. Загалом до пошуків залучили більше ніж 100 людей, які прочісували ліси, річки, штучні водойми. Орієнтування на особу неповнолітнього надсилали в сусідні області, адже сподівалися, що підліток живий і, можливо, просто виїхав в невідомому напрямку.

На 10 день пошуків тіло зниклого хлопця виявили поблизу металевого крана на території покинутого підприємства у Вижниці. За попередньою інформацією, на його тілі виявили травми, характерні для падіння з висоти. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Слідчі поліції внесли відомості про подію до ЄРДР ст. 115 КК України (вбивство з приміткою «нещасний випадок»). Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті підлітка.