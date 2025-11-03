Дівчина була одягнута у светр та лосіни

На Тернопільщині розшукують зниклу безвісти дівчину. 18-річна Мар’яна Гуцал проживає в селі Кресне Гусятинської громади Чортківського району. Рідні просять відгукнутися усіх, хто бачив дівчину.

Мар’яна Гуцал вийшла з дому близько 14:00 1 листопада та досі не повернулася. Прикмети зниклої: ріст – близько 170 см, середньої тілобудови, волосся темне, зазначили в поліції Тернопільщини в понеділок, 3 листопада. Дівчина була одягнена у светр синьо-жовтого кольору, чорні лосіни та чорну в’язану шапку. Також, за словами рідних, вона пішла без верхнього одягу.

Усіх, кому відоме місце перебування Мар’яни Гуцал, просять зателефонувати за номерами (03557) 2-12-45, 068 327 79 77 або ж звернутися до найближчого відділку поліції.