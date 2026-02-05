Через добу зниклу школярку знайшли мертвою у селі Львівського району

У четвер, 5 лютого, Ірину Радилецьку із селища Журавно знайшли мертвою на кризі річки у селі. Пошуки зниклої дівчини тривали добу.

Як розповіли в поліції Львівської області, 13-річна дівчина зникла з дому в Львівській області 4 лютого близько 8:46 ранку. За попередньою інформацією, дівчина вийшла з дому до школи, проте у навчальному закладі в цей день вона не з’явилась. На наступний день мама дитини звернулась про її зникнення в поліцію.

«Розшук дитини у Стрийському районі припинено у зв’язку з трагічними обставинами. Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Причини та обставини події встановлює слідство», – йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

За даними ZAXID.NET, тіло дівчини знайшли на кризі річки у селі Львівського району. За попередньою інформацією, на тілі дитини відсутні ознаки насильницької смерті. У рамках розслідування тіло неповнолітньої скерували на експертизу, яка встановить остаточну причину смерті. Поліцейські з’ясовують обставини трагедії.