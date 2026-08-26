Фермер розорав сіножаті і використовував як ріллю

Жовківський районний суд Львівської області підтримав позицію Львівської міськради та зобов’язав фермера з Жовківщини Миколу Панчука повернути земельну ділянку площею 27,7 га у селі Зашків через її нецільове використання.

Як повідомили у середу, 26 серпня, у юридичному департаменті ЛМР, договір оренди був укладений між Жовківською РДА та фермером у 2011 році.

«Землю було передано для сінокосіння та випасання худоби. Під час обстеження комісія встановила, що ділянку розорали та засіяли сільськогосподарськими культурами, зокрема, соєю і пшеницею. Факт порушення зафіксували актом, фотофіксацією та підтвердили свідки, які безпосередньо брали участь в обстеженні», – зазначили юристи ЛМР.

Суд наголосив, що орендар не мав права самостійно змінювати використання земельної ділянки. Сіножаті мають використовуватися саме як сіножаті – у межах договору, земельного законодавства та документації із землеустрою.

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У рішенні суд також врахував правові висновки Верховного Суду про те, що розорювання сіножатей чи пасовищ і вирощування на них сільськогосподарських культур є порушенням умов користування землею та може бути підставою для дострокового розірвання договору оренди.

Суд розірвав договір оренди, укладений у 2011 році, і зобов’язав орендаря повернути ділянку Львівській міській раді. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

За даними порталу «Судова влада», рішення суду стосується фермера з Великого Дорошева Миколи Панчука, власника ФГ «Атлант».