Рівненський міський суд визнав винним у шахрайстві Сергія Пилипенка, який використав підроблені документи, щоб оформити на себе землю вартістю понад 2,7 млн грн, яка мала перейти у спадщину його неповнолітньому родичу. За скоєне чоловік отримав рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 3 вересня, земельні ділянки належали двоюрідному брату Сергія Пилипенка. Після смерті власника єдиним спадкоємцем майна мав стати його неповнолітній син. Однак у грудні 2021 року Пилипенко подав заяви на реєстрацію права власності на обидві ділянки.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Для цього чоловік використав підроблене рішення Рівненського міського суду від 20 березня 2019 року. У документі зазначалося, що Пилипенко нібито проживав однією сім’єю зі своїм двоюрідним братом упродовж 2008–2018 років. На цій підставі його начебто визнали спадкоємцем четвертої черги.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Державна реєстраторка внесла відповідні дані до реєстру, після чого право власності на обидві земельні ділянки зареєстрували за Пилипенком.

Площа першої ділянки становила 2,77 га, її вартість – близько 2,63 млн грн. Друга ділянка площею 0,15 га коштувала близько 121 тис. грн. Загальна вартість землі перевищила 2,7 млн грн.

У липні 2024 року Пилипенко намагався легалізувати одну із незаконно отриманих ділянок. Він вніс її до статутного капіталу ТОВ «Колор Дім» як додатковий майновий вклад вартістю 100 тис. грн, хоча ринкова вартість землі становила понад 2,6 млн грн.

Через тиждень чоловік продав свою частку в товаристві та отримав за неї 100 тис. грн готівкою. Таким чином він змінив форму незаконно отриманого майна та приховав його походження.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав Сергія Пилипенка винним за ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) й призначив пʼять років тюрми, але замінив покарання на рік іспитового терміну. Також засуджений має сплатити 13,8 тис. грн витрат на проведення судових експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.