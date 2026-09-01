Сарненський районний суд визнав винною у шахрайстві Оксану Пінчук, яка використала підроблений документ для оформлення комунальної землі у приватну власність. Збитки від її дій оцінили у понад 119 тис. грн. Суд призначив жінці три роки позбавлення волі, однак звільнив від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності.

Як йдеться у вироку від 27 серпня, не пізніше вересня 2020 року Оксана Пінчук звернулася до землевпорядника та надала йому витяг із рішення виконкому Костянтинівської сільської ради народних депутатів від 18 жовтня 1995 року. У ньому зазначалося, що їй нібито передали у приватну власність 0,12 га землі для садівництва у садовому товаристві «Затишок».

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Слідство встановило, що витяг був підробленим і містив неправдиві дані. На його підставі землевпорядник виготовив технічну документацію для оформлення ділянки.

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У жовтні 2020 року обвинувачена подала документи державному реєстратору Веснянської сільської ради Корецького району, який зареєстрував за нею право приватної власності на землю. Зрештою, ділянка вибула з комунальної власності. Це завдало Сарненській міській раді збитків на 119 124 грн.

У суді Оксана Пінчук вини не визнала. Вона розповіла, що ще на початку 1990-х років за ініціативою батька написала заяву на отримання землі. Через кілька років після його смерті серед документів знайшла рішення про виділення ділянки та вважала його справжнім.

За словами жінки, вона не перевіряла, чи справді виконком сільради ухвалював таке рішення. На той час вона була студенткою і навчалася за межами Сарн, а питанням оформлення землі займався її батько.

Захист наполягав, що перевірити справжність документа мав землевпорядник, який виготовляв технічну документацію. Тому, на думку адвокатів, обвинувачення не довело, що Пінчук знала про підробку.

Представниця Сарненської міської ради повідомила суду, що громада не отримала відшкодування завданих збитків. Вона також підтвердила, що земля вибула з комунальної власності на підставі підробленого документа.

Суддя Тетяна Ведяніна визнала жінку винною за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, що завдало значної шкоди) та призначила три роки позбавлення волі. Водночас звільнила її від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та закрила кримінальне провадження. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.