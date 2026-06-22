Окупанти атакували житловий будинок у Шосткинській громаді

Вранці понеділка, 22 червня, російські окупанти атакували будинок багатодітної родини у Сумській області. Внаслідок удару загинули троє членів родини, повідомили у пресслужбі прокуратури Сумщини.

За даними правоохоронців, близько 04:50 росіяни атакували дроном будинок у Зноб-Новгордській громаді Шосткинського району на Сумщині. Там жила багатодітна родина.

«Унаслідок ворожої атаки загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся. Також поранено 31-річну матір загиблого хлопчика, його 10-річного брата та 13-річну сестру», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

13-річна дівчинка перебуває у важкому стані в реанімації, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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Наразі правоохоронці документують наслідки атаки. За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (вчинення воєнних злочинів).

Нагадаємо, у ніч на 22 червня росіяни також атакували Запоріжжя. Безпілотники вдарили по житловому будинку, там у пожежі загинула жінка, ще троє людей постраждали.