Внаслідок атаки зайнялася пожежу у житловому та нежитловому будинках

У ніч на понеділок, 22 червня, російські окупанти атакували ударними дронами Запоріжжя. Внаслідок атаки знищений житловий будинок, є загибла жінка та поранені, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними Федорова, росіяни атакували місто безпілотниками. Про загрозу застосування БпЛА, а також керованих авіабомб по Запоріжжю попереджали у пресслужбі Повітряних сил.

Внаслідок атаки постраждала нежитлова будівля. У ній ніхто не постраждав. Другий удар припав на житловий будинок, там зайнялася пожежа.

Голова ОВА розповів, що в пожежі у будинку залишилася жінка, які намагалися врятувати екстрені служби. Втім, згодом Федоров повідомив, що вона загинула.

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Внаслідок атаки на Запоріжжя постраждали троє людей. Серед них – 11-річний хлопчик.

Наразі на місці події працюють правоохоронці та рятувальники, постраждалі перебувають під наглядом медиків.

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Нагадаємо, напередодні, 21 червня, росіяни атакували безпілотником автозаправку WOG в Запоріжжі. Внаслідок удару постраждали дві жінки, будівля АЗС зруйнована.