У Запоріжжі росіяни вдарили дроном по автозаправній станції
Через атаку постраждали двоє жінок
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Удень 21 червня російська армія атакувала дроном автозаправну станцію в Запоріжжі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.
З оприлюдненого фото видно, що під удар потрапила АЗС WOG – її зруйновано.
Зруйнована АЗС у Запоріжжі після удару РФ 21 червня (Фото Івана Федорова)
«Дві жінки 40 та 45 років дістали поранення внаслідок ворожої атаки на АЗС. Медики надають потерпілим всю невідкладну допомогу», – написав Федоров.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Зауважимо, що російські війська регулярно обстрілюють Запоріжжя з різних видів озброєння. Зокрема, унаслідок російських ударів КАБами 20 червня у місті загинули п’ятеро людей, постраждали 26.
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