Удень 21 червня російська армія атакувала дроном автозаправну станцію в Запоріжжі. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

З оприлюдненого фото видно, що під удар потрапила АЗС WOG – її зруйновано.

Зруйнована АЗС у Запоріжжі після удару РФ 21 червня (Фото Івана Федорова)

«Дві жінки 40 та 45 років дістали поранення внаслідок ворожої атаки на АЗС. Медики надають потерпілим всю невідкладну допомогу», – написав Федоров.

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Зауважимо, що російські війська регулярно обстрілюють Запоріжжя з різних видів озброєння. Зокрема, унаслідок російських ударів КАБами 20 червня у місті загинули п’ятеро людей, постраждали 26.