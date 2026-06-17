Наслідки дронового удару по АЗС у Тростянці, 17 червня 2026 рік

У ніч на середу, 17 червня, російська армія масовано атакувала цивільну інфраструктуру міста Тростянець на Сумщині. Керівник міста Юрій Бова повідомив, що ворог знищив всі автозаправні станції в місті.

За його інформацією, Тростянець атакували 23 дрони типу «шахед». Окрім зруйнованих АЗС, зафіксовано багато пошкоджень приватних будинків. Поранень унаслідок обстрілу зазнали чотири людини, включно з дитиною.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що атаковані АЗС мали інженерні захисти від дронів. Водночас ворог завдав масованого прицільного удару, що призвело до значних пошкоджень.

«Такі атаки не є поодинокими. Ворог системно б’є по об’єктах паливної інфраструктури в області, щоб ускладнити логістику та забезпечення громад пальним», – заначив він.



Григоров додав, що влада спільно з підприємцями визначать строки відновлюваних робіт після обстеження станцій та напрацюють додаткові рішення для посилення захисту таких об’єктів.

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Також, за його словами, у регіоні можуть розгорнути мобільні автозаправки – для резервного забезпечення пальним мешканців, екстрених, комунальних та інших критично важливих служб.

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Нагадаємо, у ніч на 17 червня росіяни атакували дроном кінно-спортивну школу в Сумській громаді. Унаслідок удару по стайні загинули троє коней.