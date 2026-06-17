Ванслідок удару по стайні загинули троє коней

У ніч на середу, 17 червня, росіяни атакували дроном Сумську громаду. Під удар потрапила кінно-спортивна школа, там загинули тварини, повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

На поширеному адміністрацією фото видно частково зруйновану стайню. За попередньою інформацією, працівники школи не постраждали.

За даними Сумської ОВА, у зруйнованому обʼєкті щодня займалися діти. Внаслідок російської атаки загинули троє коней.

Нічний удар пошкодив нежитлові приміщення та обʼєкт цивільної інфраструктури.

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За даними ОВА, за минулу добу росіяни атакували Сумську область 55 разів. Внаслідок атак зафіксували пошкодження у низці громад. Семеро людей отримали поранення через обстріли.

Нагадаємо, 15 червня росіяни атакували зоопарк у Харкові. Внаслідок атаки спалахнула пожежа в одному з вольєрів. Від російського удару постраждали тварини, їх оперативно евакуювали.