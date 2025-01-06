6 січня святкують «а той третій празник – святе Водохреще», а за церковних календарем – Богоявлення Господнє. На Львівщині у селі Кугаїв є дуже древня дерев’яна церква, яка має храмове свято у цей день. Збудована на невеликому пагорбі понад 300 років тому, нині сховалася між крислатих лип. Церква пережила три століття, різні війни і режими і нарешті дочекалася своєї реставрації.

Дата будівництва церкви у Кугаєві вказана на одвірку – 1693 рік. Хоча керівник львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури та співзасновник ініціативи «Врятувати церкву в Кугаєві» Андрій Салюк припускає, що вказаний на одвірку рік може бути роком перенесення храму з іншої місцевості. А саме зведення могло бути ранішим. Адже архітектура церкви і стиль її будівництва виглядає архаїчно, вона схожа на церкву у селі Кліцько (1603).

Архівне фото церкви у Кугаєві з карти Drewniane cerkwie Polski, Słowacji і Ukrainy

Церква у Кугаєві має три верхи, кожен з них – по кілька ярусів пірамідальних ґонтових заломів. Поруч з церквою стоїть така ж дерев’яна триярусна дзвіниця XVIII століття.

«В інтер’єрі збереглися написи, які свідчать, що церкву ремонтувала своїм коштом громада Кугаєва при священику Горіновичу та провізорах Михайла і Василя Батогів у 1874 році», – зазначено на сайті «Дерев’яні церкви заходу України». Інший напис свідчить про реставрацію і перемалювання стін у 1980 роках.

Зафіксований на одвірку рік будівництва церкви (фото Андрія Салюка)

Церква – бойківського типу. Іконостас у ній зберігся оригінальний – 1702-1806 років, який створили народні майстри за щонайменше три періоди. Як розповідають фахівці, він поєднує стилі маньєризм і рококо і тяжіє до західних зразків, що не було притаманним східній традиції. Ікони оздоблені різьбленими колонами, рослинними орнаментами виноградної лози, аканту, соняшника і лілій.

«Над пророчим рядом підноситься Розп’яття з пристоячими (Богородицею та Іваном Богословом), зображене на фоні міської архітектури. Місто мало б символізувати Єрусалим, але архітектура на зображенні дуже наближена до панорами Львова ХVІІ- ХVІІІ ст.», – пише Богдан Зятик в альманасі Аrtes.

Розп’яття з пристоячими (фото Богдана Ворона/ альманах «Артес»)

Найстарішою іконою в церкві є та, що дала їй назву – Богоявлення Господнього. Вона має дарчий підпис: «Сей образ справив раб Божий Василій Росин со женою і чадами своїми спасіння ради свого в селі Кугайові во році 1702».

Празникова ікона «Богоявлення Господнього» (фото Богдана Ворона/ альманах «Артес»)

Коли в селі збудували нову муровану церкву, ця, дерев’яна, потрохи почала занепадати. У ній навіть хотіли створити музей народної вишивки.

Вже понад 11 років церквою в Кугаєві опікуються волонтери та ініціативна група. За понад 300 років існування її неодноразово відновлювати і змінювали. Але вона таки дочекалася своєї ґрунтовної реставрації, яку почали торік.