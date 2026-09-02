Правоохоронці не повідомили додаткових деталей щодо підготовки теракту

Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони запобігли теракту, який Федеральна служба безпеки РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Про це в середу, 2 вересня, повідомили в СБУ.

За даними відомства, опозиціонер прибув до України з нагоди Дня Незалежності.

Правоохоронці не повідомили додаткових деталей щодо підготовки теракту та особи лідера опозиційного руху РФ. Наразі тривають оперативно-слідчі дії.

Зауважимо, уночі деякі телеграм-канали повідомили про нібито стрілянину між бійцями ГУР та СБУ на вулиці Юрія Шумського в Києві. Події розгорталися на тлі зникнення військовослужбовця ГУР спецпідрозділу «Тимура» і заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова.

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Адвокат Каплунова Тарас Боровський, який був на місці події, заявив, що до квартири військового прибули правоохоронці «з метою підкинути щось заборонене». Після чого «по тривозі» приїхали побратими зниклого та пролунали постріли. Згодом Боровський написав про прибуття командира спецпідрозділу «Тимура» ГУР і представника СБУ, який нібито пообіцяв звільнити затриманих. У пабліках також писали про присутність бійців та командира «Альфи» СБУ.

Наразі перевірити достовірність цієї інформації неможливо.

1 вересня начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна заявив, що заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова викрали з двору його будинку. За його словами, Каплунова нібито викрали кілька днів тому, після чого підрозділ звернувся до СБУ, ДБР та ГУР. У корпусі заявили, що досі не отримали жодної чіткої інформації ні про місцеперебування Степана, ні про висунуті йому звинувачення.

Зазначимо, наприкінці серпня у соцмережах поширили відео, на якому люди, що представилися співробітниками Нацполіції, затримують чоловіка. У дописах йшлося, що затриманий – військовослужбовець ГУР МО України спецпідрозділу «Тимура» Степан Каплунов.

У пресслужбах поліції, ДБР, СБУ та ГУР ситуацію не коментували.

Доповнено. Уранці 2 вересня на вулиці Юрія Шумського у Києві знову пролунали постріли. За даними УП, там відбувається стрілянина СБУ та ГУР. Поліція перекрила вулицю Шумського у Дніпровському районі Києва.

Джерела медіа повідомили про трьох поранених з боку воєнної розвідки. Водночас кореспонденту онлайн-видання на місці правоохоронці сказали, що на місці «триває спеціальна поліцейська операція».