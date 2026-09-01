Степан Каплунов отримує нагороду у липні 2026 року

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна заявив, що заступника командира РДК з бойової роботи Степана Каплунова викрали з двору його будинку. Про це він повідомив на сторінці РДК у вівторок, 1 вересня.

За словами Фортуни, Каплунова нібито викрали кілька днів тому, після чого підрозділ звернувся до СБУ, ДБР та ГУР.

«Досі ми не отримали жодної чіткої інформації ні про місцеперебування Степана, ні про висунуті йому звинувачення», – повідомив він.

На сторінці РДК нагадали, що у липні Каплунова нагородили. За даними з відкритих джерел, Степан Каплунов відзначений орденом «За міжність», медалями «За бойові заслуги» та «За військову службу Україні».

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«Якщо Україна – правова держава, а не територія, що скочується в беззаконня та тотальне свавілля силовиків, як, наприклад, російська федерація, подібне просто неприпустимо», – заявив Фортуна.

РДК повідомив, що стежить за ситуацією. Щодо зникнення заступника командира надіслали адвокатські запити та поінформували омбудсменів.

Зазначимо, наприкінці серпня у соцмережах поширили відео, на якому люди, що представилися співробітниками Нацполіції, затримують чоловіка. У дописах йшлося, що затриманий – військовослужбовець ГУР МО України спецпідрозділу «Тимура» Степан Каплунов.

У пресслужбах поліції, ДБР, СБУ та ГУР ситуацію не коментували.