Один із засуджених замовив доставку вибухівки курʼєром через страх за власне життя

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок двом організаторам теракту біля РТЦК та СП, який стався 5 лютого 2025 року. Тоді внаслідок детонації саморобної вибухівки загинув кур’єр, ще семеро людей були поранені. Одного з обвинувачених засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна, а його неповнолітній спільник отримав 15 років тюрми.

Про вирок, ухвалений 15 липня, повідомила пресслужба СБУ. За даними слідства, російські спецслужби завербували 34-річного наркозалежного жителя Кам’янця-Подільського та 17-річного студента місцевого коледжу, які шукали швидкий заробіток у телеграм-каналах.

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Неповнолітній виготовив саморобну вибухівку, спорядивши її гайками та обрізками арматури для збільшення ураження. Він також прикріпив до пристрою мобільний телефон для дистанційної активації, після чого сховав вибухівку у заздалегідь визначеному місці та передав координати російському куратору.

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34-річний спільник отримав координати схованки та завдання доставити вибухівку до будівлі ТЦК. Однак, як повідомляли правоохоронці, він вирішив не ризикувати власним життям і скористався послугами кур’єра, який не знав про вміст посилки. Коли той прибув до Камʼянець-Подільського районного ТЦК, російські спецслужби дистанційно підірвали пристрій.

Від отриманих травм кур’єр загинув на місці. Також травмувалися семеро людей, серед яких військовослужбовці, працівники ВЛК і перехожа.

Суд визнав обвинувачених винними одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухової речовини, вчинене за попередньою змовою).

34-річному жителю Кам’янця-Подільського призначили довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, а його неповнолітньому спільнику – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, із засуджених стягнуть понад 3,45 млн грн матеріальної та моральної шкоди на користь потерпілих. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.