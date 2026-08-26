Петер Мадяр підписав інструкції для угорської делегації, в яких наголошується загроза Росії для Європи і світу

Уряд Петера Мадяра в інструкціях для делегації країни на 81-у сесію Генасамблеї ООН вказав, що вважає Росію загрозою не тільки для Угорщини, але і для міжнародної безпеки. Про це йдеться у документі керівних принципів для угорської делегації від 25 серпня.

Документ, опублікований в угорському «Офіційному віснику» та підписаний прем'єр-міністром Петером Мадяром, викладає позицію Угорщини перед сесією Генасамблеї ООН. Зокрема, у ньому розглядається питання російського вторгнення в Україну.

«Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також визнає право України на самооборону. Поведінка Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку, а також ставить під серйозну небезпеку угорській меншині, що проживає на Закарпатті», – йдеться в інструкціях для угорської делегації.

У документі наголосили, що саме тому Угорщина «підтримує всі зусилля» з ініціювання мирних переговорів між Україною та Росією.

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Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Петер Мадяр розкритикував попередній уряд Віктора Орбана за дружні стосунки з Росією. Він нагадав, що попередній голова МЗС Петер Сійярто має нагороду від російського міністра закордонних справ Сєрґєя Лаврова.

До слова, у травні Угорщина вперше викликала російського посла через атаку Росії на Закарпаття – тоді під атаку вперше з початку повномасштабної війни потрапив Ужгород. Тоді МЗС Угорщини наголосило, що в атаці винна Росія.

Зазначимо, відкриття 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН заплановане на 8 вересня 2026 року.