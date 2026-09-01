Колишню завідувачку ранньої постінсультної та неврологічної реабілітації Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні та лікарку-неврологиню оштрафували за вимагання та отримання хабаря. Медикині взяли 1,5 тис. доларів від родичів чоловіка, якому мали встановити групу інвалідності.

За даними вироку Тернопільського міськрайонного суду від 19 серпня, завідувачка з 2024 року входила до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування осіб. За даними з сайту судової влади України, обвинуваченими в цій справі є завідувачка ранньої постінсультної та неврологічної реабілітації Наталія Тиш та лікарка-неврологиня Альона Потіха.

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У квітні 2026 року до обласної психоневрологічної лікарні родичі привезли жителя Тернопільщини. Чоловік ще у 2016 році переніс інсульт та відтоді потребував постійної сторонньої допомоги. Також хворому попередньо видали висновок про те, що він не може самостійно пересуватися.

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Родичі разом із пацієнтом потрапили на прийом до лікарки-неврологині. Обвинувачена переглянула документи та повідомила, що зможе допомогти отримати групу інвалідності, однак за це треба буде заплатити гроші. Син чоловіка погодився на пропозицію, а лікарка розповіла завідувачці, що знайшла потенційного клієнта.

Передача хабаря відбулася 28 травня. Родич прийшов до лікарні, де його в коридорі зустріла лікарка Альона Потіха і провела до завідувачки Наталії Тиш. У кабінеті завідувачка отримала від нього 1,5 тис. доларів. Також після засідання експертної групи вона отримала ще 10 тис. грн від родичів пацієнта.

У суді обидві лікарки визнали провину та розкаялися. Завідувачка зазначила, що наразі вона відсторонена від займаної посади. За її словами, обставини у судовій справі викладені правильно. Лікарка зазначила, що 10 тис. грн вона не вимагала, а лише говорила родичам про можливість подякувати.

У суді обох лікарок визнали винними у вимаганні неправомірної вигоди. Завідувачці призначили штраф в розмірі 93 тис. грн, а лікарці-неврологині – штраф у розмірі 78 тис. грн. Обидвох їх також позбавили права обіймати посади чи займатись діяльністю у складі експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи терміном на 3 роки. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.