Двох працівниць Тернопільської психоневрологічної лікарні оштрафували за хабар
Лікарки вимагали 1,5 тис. доларів за встановлення групи інвалідності
Колишню завідувачку ранньої постінсультної та неврологічної реабілітації Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні та лікарку-неврологиню оштрафували за вимагання та отримання хабаря. Медикині взяли 1,5 тис. доларів від родичів чоловіка, якому мали встановити групу інвалідності.
За даними вироку Тернопільського міськрайонного суду від 19 серпня, завідувачка з 2024 року входила до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування осіб. За даними з сайту судової влади України, обвинуваченими в цій справі є завідувачка ранньої постінсультної та неврологічної реабілітації Наталія Тиш та лікарка-неврологиня Альона Потіха.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
У квітні 2026 року до обласної психоневрологічної лікарні родичі привезли жителя Тернопільщини. Чоловік ще у 2016 році переніс інсульт та відтоді потребував постійної сторонньої допомоги. Також хворому попередньо видали висновок про те, що він не може самостійно пересуватися.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Родичі разом із пацієнтом потрапили на прийом до лікарки-неврологині. Обвинувачена переглянула документи та повідомила, що зможе допомогти отримати групу інвалідності, однак за це треба буде заплатити гроші. Син чоловіка погодився на пропозицію, а лікарка розповіла завідувачці, що знайшла потенційного клієнта.
Передача хабаря відбулася 28 травня. Родич прийшов до лікарні, де його в коридорі зустріла лікарка Альона Потіха і провела до завідувачки Наталії Тиш. У кабінеті завідувачка отримала від нього 1,5 тис. доларів. Також після засідання експертної групи вона отримала ще 10 тис. грн від родичів пацієнта.
У суді обидві лікарки визнали провину та розкаялися. Завідувачка зазначила, що наразі вона відсторонена від займаної посади. За її словами, обставини у судовій справі викладені правильно. Лікарка зазначила, що 10 тис. грн вона не вимагала, а лише говорила родичам про можливість подякувати.
У суді обох лікарок визнали винними у вимаганні неправомірної вигоди. Завідувачці призначили штраф в розмірі 93 тис. грн, а лікарці-неврологині – штраф у розмірі 78 тис. грн. Обидвох їх також позбавили права обіймати посади чи займатись діяльністю у складі експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи терміном на 3 роки. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.