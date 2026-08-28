У Тернополі після операції померла неповнолітня першокурсниця одного з місцевих коледжів. Поліція розпочала кримінальне провадження та проводить розслідування смерті дівчини. Про це повідомили в поліції Тернопільської області у п’ятницю, 28 серпня.

Повідомлення про смерть пацієнтки надійшло до поліції від медиків уранці 27 серпня. Правоохоронці встановили, що 16-річну дівчину 19 серпня госпіталізували для проведення планової операції.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Через пʼять днів її відпустили додому. Уночі 25 серпня дівчині стало погано, її оперативно доставили до медзакладу та знову прооперували. Проте вночі на 27 серпня стан неповнолітньої раптово погіршився. Вона померла у лікарні.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За фактом смерті неповнолітньої слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього). Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, а також перевіряють дії лікарів на всіх етапах надання їй медичної допомоги.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що загибла дівчина була пластункою Тернопільської станиці. Останні три роки вона проживала в Бельгії, однак повернулася в Україну, щоб тут навчатися.