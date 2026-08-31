Наталія-Марія Калічак працює в Отинійській районній лікарні

НАЗК завершило повну перевірку декларації невропатологині військово-лікарської комісії медоб’єднання МВС України в Івано-Франківській області Наталії-Марії Калічак, встановивши недостовірні відомості на понад 3,1 млн грн.

Як повідомили у Національному агентстві запобігання корупції 26 серпня, порушення виявили у декларації посадовиці за 2024 рік. У документі йдеться, що чоловік лікарки Олег Гладкий володіє 210 тис. доларів готівкою. При цьому у 2023 році сума складала 240 тис. доларів. У НАЗК дослідили, що за рік прибутки та видатки родини Наталії-Марії Калічак суттєво перевищили різницю у 30 тис. доларів.

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Загалом у 2024 році лікарка з чоловіком отримали 410 тис. грн зарплатні і дивідендів. Водночас витратили 4,7 млн грн, з яких 1,1 млн грн – на проживання, 3,6 млн грн – на придбання адміністративно-виробничого комплексу в Угринові та 45 тис. грн – на земельну ділянку у цьому ж селі.

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Таким чином, Наталія-Марія Калічак зазначила у декларації дані, які не відповідають дійсності, на понад 3,1 млн грн. Чому так сталося, лікарка не пояснила. У поліції розпочали досудове розслідування.

Зазначимо, у 2021 році Наталія-Марія Калічак завершила навчання в інтернатурі Національної медичної академії післядипломної освіти імені Платона Шупика. З 2022 року працює лікаркою-невропатологинею поліклініки і терапевтичного відділення Отинійської районної лікарні. З 2024 року – невропатологиня військово-лікарської комісії Територіального медоб’єднання МВС України в Івано-Франківській області.