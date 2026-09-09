Лікарці загрожує до 10 років позбавлення волі

Правоохоронці затримали голову експертної команди у Хмельницькому, яка вимагала у пацієнта 4 тис. доларів хабаря за встановлення третьої групи інвалідності. Суд обрав лікарці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Про це у середу, 9 вересня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

За даними слідства, у липні 40-річний хмельничанин звернувся до медзакладу, де після обстеження його госпіталізували на стаціонарне лікування. Правоохоронці зазначають, що за станом здоров’я чоловік мав підстави для встановлення групи інвалідності.

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Однак лікарка, яка очолювала експертну команду з оцінювання повсякденного функціонування особи, спочатку вимагала у пацієнта 3 тис. доларів за встановлення інвалідності на один рік. Згодом вона збільшила суму до 4 тис. доларів.

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Чоловік погодився на вимогу та звернувся до поліції. На початку вересня він пройшов оцінювання експертною командою, яку очолювала підозрювана. Після цього, за вказівкою лікарки, він передав 4 тис. доларів. Одразу після отримання грошей правоохоронці затримали підозрювану.

Підозрювану затримали одразу після отримання хабаря (фото поліції)

Під час обшуку вдома у жінки слідчі знайшли понад 3,7 млн грн у різних валютах.

Лікарці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.