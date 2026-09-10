Сили оборони вперше уразили російський ВДК «Пётр Моргунов»

У четвер, 10 вересня, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження щонайменше трьох російських суден у порту Новоросійська в Краснодарському краї РФ. Йдеться про морський тральщик «Железняков», фрегат «Адмирал Ессен» та великий десантний корабель проєкту 11711 «Пётр Моргунов».

Атака сталася в ніч на 9 вересня. Росіяни заявляли про удар по мазутному заводу в Новоросійську. Того ж дня командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив про ураження дронами низки російських кораблів, серед яких були ракетоносії, однак він не уточнив назви та кількість суден.

Вдень 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що українським військовим вдалося уразити щонайменше три російські судна. Серед них – фрегат «Адмирал Ессен», який є носієм крилатих ракет «Калібр» і вже неодноразово потрапляв під атаку.

Також Сили оборони уразили морський тральщик «Железняков», який призначений для пошуку та знищення морських мін. Він озброєний 76-мм артилерійською установкою АК-176, 30-мм автоматом АК-630 та зенітними ракетами «Стрела-3», а також має спеціальне протимінне озброєння.

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Крім того, вперше під удар потрапив російський великий десантний корабель «Пётр Моргунов» – найбільший і найновіший ВДК, який наразі введений в експлуатацію у Військово-морському флоті РФ. Корабель спустили на воду у 2018 році, а ввели в експлуатацію у грудні 2020 року.

«Пётр Моргунов» призначений для перевезення та висадки морського десанту разом із бойовою технікою на необладнаний берег, для чого оснащений відкидною рампою. Росіяни заявляють, що корабель здатний перевозити до 300 військових, 13 танків та 36 бронемашин. Крім того, на борту корабля можуть базуватися одразу два транспортно-бойові гелікоптери Ка-29. Довжина корабля становить 135 м, а його водотоннажність – близько 6600 тонн.

«Пётр Моргунов» озброєний трьома 30-мм автоматичними гарматами: двома АК-630 та комплексом АК-630М-2 «Дуэт», який складається з двох гармат.