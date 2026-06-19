Труба стояла на вул. Залізняка

У Чернівцях близько 16:00 19 червня жителі міста почули сильний вибух. ZAXID.NET з’ясували, що це працівники будівельної фірми контрольованим підривом знесли трубу колишньої фабрики «Буковинка». Підприємство розміщене на вул. Залізняка та поблизу вул. Ясської.

Про сильний вибух повідомили в телеграм-каналі «Хороші Чернівці». Звук було чути з різних куточків міста. Пізніше в телеграм-спільноті повідомили, що причиною сильного вибуху стало руйнування величезної башти колектора недіючого підприємства.

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У Чернівецькій міській раді повідомили ZAXID.NET, що місто не попереджали про вибух та знесення башти, проте дозвіл видали профільні служби при Чернівецькій ОВА. Всі роботи проводилися під контролем. А на місці працювали службовці ДСНС та поліцейські, щоб убезпечити місцевих жителів від травм. Територію, де відбувався підрив та падіння труби, оточили і нікого туди не пропускали.

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Колишня башта колектора стояла на території недіючої фабрики «Буковинка». Вона не працює з 90-их років, а територія роками перебувала в недоглянутому стані.

У міській раді також зазначили, що кілька років тому земельну ділянку під недіючим підприємством викупили приватні інвестори. Однак наразі не відомо, що саме будуть зводити там чи як використовувати цю територію.