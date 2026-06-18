Колишній гуртожиток ЧНУ переоблаштували за 40 млн грн

У четвер, 18 червня, в Чернівцях відкрили перше на заході України соціальне житло для переселенців з Маріуполя. Воно передбачене для проживання 140 внутрішньо переміщених осіб. У новому житловому комплексі є кухні, їдальні, санвузли, перукарня та дитяча зона. Про це повідомив у фейсбуці начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Житло облаштували у колишньому гуртожитку Чернівецького національного університету ім. Федьковича. Ключі отримали 52 родини, серед яких 20 родин чинних військовослужбовців, полонених, звільнених з полону та загиблих захисників України. Інфраструктура комплексу є інклюзивною та містить велику прибудинкову територію, дитячі та спортивні майданчики, їдальню.

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На першому поверсі розташували центр «Я – Маріуполь», який раніше діяв у приміщенні Чернівецької міської ради. Також тут працює перукарня, надають свої послуги юристи, лікарі та фахівці з супроводу ветеранів.

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За даними «Молодого буковинця», вартість ремонту та переоблаштування колишнього гуртожитку ЧНУ – 40 млн грн. Половину грошей виділили країни Євросоюзу, зокрема уряд Франції, решта надійшло з державного бюджету.

Загалом у Чернівцях зараз проживають до півтори тисячі маріупольців. А в області загалом наразі – близько 71 тисяча переселенців з прифронтових та тимчасово окупованих територій.