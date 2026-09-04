Німеччина висунула ще одне обвинувачення українцю Володимиру Журавльову

Німеччина висунула українцю Володимиру Журавльову нове обвинувачення у справі про підрив російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це у пʼятницю, 4 вересня, повідомила юридична компанія «Катеринчук, Моор і партнери», яка захищає Журавльова.

У пʼятницю, 4 вересня, у Хорватії мало відбутися судове засідання щодо екстрадиції Володимира Журавльова до Німеччини. Проте засідання відклали через те, що Німеччина додала нове обвинувачення.

«Причина пов’язана з тим, що німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацію – “воєнний злочин”. Для захисту це означає новий етап боротьби за права українського громадянина. Ми продовжуємо працювати», – повідомили в юридичній компанії.

Нагадаємо, вперше Володимира Журавльова затримали у польському місті Прушкові 30 вересня 2025 року. Його та ще шістьох українців німецькі слідчі підозрюють у підриві російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Диверсія сталася 26 вересня 2022 року на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Однак 17 жовтня 2025 року польський суд відмовив в екстрадиції Журавльова до Німеччини та звільнив українця з-під варти. Друге затримання Володимира Журавльова відбулося у серпні 2026 року у хорватському місті Пула. Українця затримали співробітники місцевої поліції на підставі німецького ордера на арешт, виданого ще у червні 2024 року.

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не причетна до диверсій на російських газопроводах. Офіс генерального прокурора також не встановив причетності українців до підриву магістральних газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2».