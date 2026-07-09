Витік газу з газопроводів Nord Stream у Балтійському морі, 29 вересня 2022 року

Офіс генерального прокурора не встановив причетність України до підриву магістральних газопроводів «Північний потік 1» та «Північний потік 2», що сполучали Росію та Німеччину. Про це повідомила пресслужба ОГП 9 липня.

«За результатами вже проведеної роботи та отриманої інформації, на даний час, не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення цих протиправних дій держави Україна, її уповноважених органів чи посадових осіб, а також про надання ними від імені України будь-яких наказів, доручень, розпоряджень або вказівок щодо вчинення підриву зазначених газопроводів», – ідеться в повідомленні.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Водночас там зазначили, що дослідження обставин ще не завершене, триває збір необхідних доказів та їх дослідження.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Офіс генерального прокурора взяв до уваги повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини про скерування обвинувального акта у справі щодо підриву газопотоків «Північний потік 1» та «Північний потік 2».

Українська сторона продовжує взаємодію з відповідними німецькими органами, здійснюючи необхідні слідчі та процесуальні дії, зокрема допити свідків та отримання інформації, що має значення для встановлення обставин події. Також Україна направить запит до Німеччини про створення спільної слідчої групи з метою оперативного обміну інформацією, додали в ОГП.

Нагадаємо, німецькі слідчі підозрюють сімох українців у підриві трьох ниток російських газопроводів «Північний потік 1» та «Північний потік 2». Диверсія сталась 26 вересня 2022 року на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі. Німецькі слідчі вважають, що Кузнєцов координував дії диверсантів. Також заявлялось, що диверсія виконувалась українцями нібито за погодженням тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Однак президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до підривів.

27 листопада 2025 року Італія екстрадувала Сергія Кузнєцова, а наступного дня суд у Німеччині взяв його під варту. У грудні 2025 року стало відомо, що Сергій Кузнєцов служив у Командуванні Сил спеціальних операцій (ССО).

Водночас українця Володимира Журавльова, якого також затримували за підозрою у диверсії на «Північних потоках», 17 жовтня 2025 року польський суд звільнив з-під варти та відмовився екстрадувати до Німеччини.

1 липня 2026 року генеральний прокурор Німеччини висунив українцю Сергію Кузнєцову обвинувачення у підриві газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Йому інкримінують атаку на цивільну енергетичну інфраструктуру, спричинену вибухом та руйнуванням споруд, що міжнародне кримінальне право кваліфікує як воєнний злочин. Водночас того ж дня Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно не отримувала від Німеччини даних щодо розслідування. Наразі Сергій Кузнєцов перебуває під арештом у Гамбурзі.