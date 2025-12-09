28 листопада суд у Німеччині взяв під варту Сергія Кузнєцова

Українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють в координації підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2» у 2022 році, служив у Командуванні Сил спеціальних операцій (ССО). Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у вівторок, 9 грудня.

У відповіді Міністерства оборони України на запит омбудсмана Дмитра Лубінця йдеться, що Кузнєцов проходив службу у військовій частині А0987 з 10 серпня 2022 року до 28 листопада 2023 року у званні капітана. Відповідно до відкритих даних, ця частина входить до структури Командування ССО, дислокованого у Києві.

Відповідь Міноборони на запит омбудсмана Дмитра Лубінця (Фото джерела LIGA.net)

Наприкінці листопада 2023 року Кузнєцова звільнили у запас за наказом командира військової частини й поставили на військовий облік в Оболонському районному ТЦК та СП міста Києва.

Співрозмовник видання також уточнив, що раніше Міністерство оборони не надавало цю інформацію у відповідь на запити адвоката та родини Кузнєцова. Родичі неодноразово зверталися до тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з проханням підтвердити статус українця як військовополоненого, однак офіційної відповіді так і не отримали.

Нагадаємо, 49-річного Сергія Кузнєцова затримали в італійській провінції Ріміні вночі 21 серпня 2025 року. Йому оголосили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу Німеччини: спричинення вибуху, диверсія та руйнування споруд.

За версією слідства, Кузнєцов координував дії групи диверсантів, які вчинили підриви на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік 2» у вересні 2022 року.

Німецький щотижневик Spiegel з посиланням на власні джерела стверджував, що операція нібито була погоджена зі Збройними силами України, а виконував її український спецпідрозділ. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

22 серпня Сергій Кузнєцов відкинув звинувачення в суді та відмовився від екстрадиції до Німеччини. Він заявив, що перебував в Україні під час вибухів на газопроводах у вересні 2022 року.

15 жовтня суд в Італії скасував рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини. Проте 27 жовтня апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення екстрадувати його до Німеччини.

31 жовтня Кузнєцов оголосив голодування у вʼязниці суворого режиму через умови утримання: перебування з курцями, непридатне харчування (військовий має целіакію та є веганом), відсутність доступу до українських новин і майже повну ізоляцію. 12 листопада українець припинив голодування.

27 листопада адвоката Кузнєцова повідомив, що його підзахисного екстрадували з Італії до Німеччини. Наступного дня суд у Німеччині взяв під варту Сергія Кузнєцова.

Додамо, що загалом німецькі слідчі підозрюють сімох українців у підриві трьох ниток російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Диверсія сталась 26 вересня 2022 року на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі.

17 жовтня суд у Польщі відмовив у екстрадиції до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік». Також рішенням польського суду Журавльова звільнили з-під варти. Суддя Даріуш Любовський зауважив, що «якщо Україна організувала збройну місію зі знищення трубопроводів ворога, то ці дії не були незаконними».