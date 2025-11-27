З Італії до Німеччини екстрадували українця Сергія Кузнєцова

Українця Сергія Кузнєцова, якому інкримінують участь у підриві газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», екстрадували з Італії до Німеччини. Про це у четвер, 27 листопада, повідомило «Суспільне» з посиланням на коментар адвоката Кузнєцова.

За словами адвоката Миколи Катеринчука, у п’ятницю, 28 листопада, німецький суд має обрати Сергію Кузнєцову запобіжник захід. Після чого він, ймовірно, перебуватиме в одиночній камері СІЗО у Гамбурзі. За даними «Укрінформу», запобіжний захід українцю обиратимуть у суді міста Карлсруе.

Сергія Кузнєцова затримали наприкінці вересня у італійському місті Ріміні, підставою для арешту став європейський ордер, виданий слідчим суддею Федерального суду Німеччини. Німецькі слідчі підозрюють Кузнєцова у спричинення вибуху, диверсії та руйнування споруд «Північних потоків». Кузнєцову інкримінують координування дій групи диверсантів, які вчинили підриви на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік 2».

Німецький щотижневик Spiegel з посиланням на власні джерела стверджував, що операція нібито була погоджена зі Збройними силами України, а виконував її український спецпідрозділ. За даними Wall Street Journal, Кузнєцов – колишній співробітник СБУ та капітан ЗСУ у відставці. Водночас президент Володимир Зеленський раніше заперечив причетність України до підривів газопроводів. Сам Сергій Кузнєцов також відкидає звинувачення у диверсії та стверджує, що вибухи на газопроводах відбулись під час його перебування в Україні.

15 жовтня суд в Італії скасував рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини. Проте 27 жовтня апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення екстрадувати його до Німеччини.

До слова, 17 жовтня суд у Польщі відмовив у екстрадиції до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у підриві газопроводів «Північний потік». Також рішенням польського суду Журавльова звільнили з-під варти. Суддя Даріуш Любовський зауважив, що «якщо Україна організувала збройну місію зі знищення трубопроводів ворога, то ці дії не були незаконними».

Додамо, що загалом німецькі слідчі підозрюють сімох українців у підриві трьох ниток російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Диверсія сталась 26 вересня 2022 року на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі.