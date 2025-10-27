Раніше, 15 жовтня, італійський суд скасував рішення про екстрадицію Кузнєцова до Німеччини

Апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення екстрадувати до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють в координації підриву газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2» у 2022 році. Про це повідомили агентства Reuters та ANSA в понеділок, 27 жовтня.

Цей самий суд схвалив екстрадицію 49-річного українця у вересні 2025 року, але згодом Верховний касаційний суд у Римі призупинив це рішення та повернув справу на повторний розгляд. Тоді суд обґрунтував рішення тим, що під час судового розгляду після арешту підозрюваного були порушені його права.

Адвокат 49-річного Кузнєцова Нікола Канестрині повідомив, що його підзахисний звернеться до найвищого суду Італії у справі проти його передачі німецькій владі.

На думку Канестрині, провадження «має серйозні процесуальні порушення, які ставлять під сумнів його законність та відповідність принципам справедливого судочинства».

Зокрема, адвокат вказував на серйозні проблеми з умовами утримання під вартою в Німеччині, відсутність в Кузнецова доступу до його справи в Німеччині, а також занепокоєння щодо можливості використання документів із проваджень, які вже були визнані недійсними Верховним касаційним судом.

Окремо Нікола Канестрині наголосив на «політичному та військовому характері оскаржуваних дій, які відбуваються в контексті операцій, пов’язаних з міжнародним збройним конфліктом». За його словами, не було враховано рішення польського суду, який вже визнав існування принципу «функціонального імунітету», що захищає людей, які діяли в межах військової операції.

Нагадаємо, Сергія Кузнєцова затримали в італійській провінції Ріміні вночі 21 серпня. Йому оголосили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу Німеччини: спричинення вибуху, диверсія та руйнування споруд.

За версією слідства, Кузнєцов координував дії групи диверсантів, які вчинили підриви на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік 2» у вересні 2022 року. За даними правоохоронців, для здійснення диверсій злочинці, використовуючи підроблені документи, орендували яхту у місті Росток, та розмістили вибухівку біля острова Борнгольм на газопроводах у Балтійському морі.

Німецький щотижневик Spiegel з посиланням на власні джерела стверджував, що операція нібито була погоджена зі Збройними силами України, а виконував її український спецпідрозділ. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

22 серпня Сергій Кузнєцов відкинув звинувачення в суді та відмовився від екстрадиції до Німеччини. Він заявив, що перебував в Україні під час вибухів на газопроводах у вересні 2022 року.

15 жовтня суд в Італії скасував рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини.

Відомо, що серед сімох затриманих за підозрою в підриві трьох ниток російських газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», окрім Кузнєцова, також є дайвер Володимир Журавльов. Його затримали у польському Прушкові 30 вересня 2025 року.

Уже 17 жовтня суд у Польщі відмовив у екстрадиції до Німеччини Володимира Журавльова.