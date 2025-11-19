49-річний Кузнєцов неодноразово відмовлявся від екстрадиції до Німеччини

Верховний Суд Італії відхилив апеляцію суду Болоньї щодо справи українського військового, капітана ЗСУ Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік». Його екстрадицію до Німеччини планують здійснити найближчими днями. Про це повідомили голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, а також співрозмовник LIGA.net в офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

«Погані новини. Конституційний Суд Італії відхилив апеляційну скаргу захисту і дозволив екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини», – написав Городецький.

За словами представника офісу уповноваженого ВР з прав людини, італійські правоохоронці тепер узгодять з німецькими колегами процедуру передачі українця. Цей процес може тривати не більше 10 днів.

Адвокат українця Ніколо Канестрині висловив розчарування цим рішенням, але наголосив, що «боротьба за справедливість не завершена».

«Боротьба за права і верховенство права продовжиться в Німеччині, де німецькі колеги нарешті зможуть аргументувати та розвивати правові питання, які ми підготували, після того, як їм нададуть повний доступ до матеріалів справи, які до цього часу систематично утримувалися», – сказав Канестрині.

Адвокат висловив упевненість в тому, що після повного розгляду справи в німецькому суді Кузнєцова виправдають.

Справа Сергія Кузнєцова – що відомо

Нагадаємо, Сергія Кузнєцова затримали в італійській провінції Ріміні вночі 21 серпня. Йому оголосили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу Німеччини: спричинення вибуху, диверсія та руйнування споруд. За версією слідства, Кузнєцов координував дії групи диверсантів, які вчинили підриви на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік 2» у вересні 2022 року.

Німецький щотижневик Spiegel з посиланням на власні джерела стверджував, що операція нібито була погоджена зі Збройними силами України, а виконував її український спецпідрозділ. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

22 серпня Сергій Кузнєцов відкинув звинувачення в суді та відмовився від екстрадиції до Німеччини. Він заявив, що перебував в Україні під час вибухів на газопроводах у вересні 2022 року.

15 жовтня суд в Італії скасував рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини. Проте 27 жовтня апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення екстрадувати його до Німеччини.

31 жовтня Кузнєцов оголосив голодування у вʼязниці суворого режиму через умови утримання: перебування з курцями, непридатне харчування (військовий має целіакію та є веганом), відсутність доступу до українських новин і майже повну ізоляцію.