Кузнєцова звинувачують у координації дій диверсантів, які підірвали «Північні потоки»

Українець Сергій Кузнєцов, якого затримали за підозрою в підриві «Північних потоків», оголосив голодування у вʼязниці суворого режиму Італії. Він вимагає поваги до основних прав у в'язниці. Про це у вівторок, 4 листопада, «Суспільному» повідомив його адвокат Ніколо Канестріні.

Канестріні повідомив компетентні органи про голодування його клієнта, який зараз утримується в італійській в'язниці суворого режиму. За словами адвоката, з 31 жовтня Кузнєцов відмовляється від їжі та вимагає поваги до своїх основних прав. Мова йде про право на належне харчування, здорове довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення з іншими увʼязненими щодо відвідувань родини й доступу до інформації.

Канестріні розповів, що з моменту арешту Кузнєцова, 22 серпня 2025 року, йому не забезпечували дієту, сумісну з його станом здоровʼя. Це призвело до фізичного погіршення його стану.

На фото затриманий в італійській провінції Ріміні Сергій Кузнєцов

«Голодування ув'язненого завжди є тривожним сигналом – не лише для відповідної особи. Нікого не слід змушувати вживати крайніх заходів, щоб домогтися визнання основних прав», – заявив адвокат.

Справа Сергія Кузнєцова

Нагадаємо, Сергія Кузнєцова затримали в італійській провінції Ріміні вночі 21 серпня. Йому оголосили підозри за трьома статтями Кримінального кодексу Німеччини: спричинення вибуху, диверсія та руйнування споруд. За версією слідства, Кузнєцов координував дії групи диверсантів, які вчинили підриви на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік 2» у вересні 2022 року.

Німецький щотижневик Spiegel з посиланням на власні джерела стверджував, що операція нібито була погоджена зі Збройними силами України, а виконував її український спецпідрозділ. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.

22 серпня Сергій Кузнєцов відкинув звинувачення в суді та відмовився від екстрадиції до Німеччини. Він заявив, що перебував в Україні під час вибухів на газопроводах у вересні 2022 року.

15 жовтня суд в Італії скасував рішення про екстрадицію Сергія Кузнєцова до Німеччини. Проте 27 жовтня апеляційний суд Болоньї ухвалив рішення екстрадувати його до Німеччини.