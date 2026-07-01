Українцю Сергію Кузнєцову висунули обвинувачення у підриві «Північних потіків»

Генеральний прокурор Німеччини висунив українцю Сергію Кузнєцову обвинувачення у підриві газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Про це у середу, 1 липня, повідомив німецький телеканал ARD.

Генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель офіційно звинуватив українця Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві газопроводів «Північний потік». Йому інкримінують атаку на цивільну енергетичну інфраструктуру, спричинену вибухом та руйнуванням споруд, що міжнародне кримінальне право кваліфікує як воєнний злочин. Наразі Сергій Кузнєцов перебуває під арештом у Гамбурзі.

За даними німецьких журналістів, слідство нібито має беззаперечні докази причетності Кузнєцова до диверсії на газопроводах. Стверджується, що під час перебування в слідчому ізоляторі в Італії він телефоном обговорював причетність до підривів зі своїми родичами. Крім того, слідчі нібито виявили докази причетності Кузнєцова до підриву на його мобільному телефоні.

1 липня під час пресконференції в ірландському Дубліні Володимир Зеленський сказав, що Україна офіційно не отримувала від Німеччини даних щодо розслідування, передає «Українська правда».

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«Ми не знаємо зараз усіх деталей цього процесу. Ми не отримували офіційно всіх деталей, принаймні я не бачив. Відповідні органи наших країн з'єднаються, і коли ми отримаємо більше деталей, напевно, зможемо відреагувати. Поки що зарано говорити», – сказав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що німецьке слідство вважає причетними до підриву газопроводів «Північний потік», що сталися 26 вересня 2022 року на північному сході від острова Борнгольм у Балтійському морі, сімох громадян України. Серед них 53-річний військовий Всеволод К., який нібито загинув на сході у грудні 2024 року, та Сергій Кузнєцов, якого 21 серпня 2025 року затримали в італійському місті Ріміні на підставі європейського ордера на арешт. Німецькі слідчі вважають, що Кузнєцов координував дії диверсантів. Також заявлялось, що диверсія виконувалась українцями нібито за погодженням тодішнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Однак президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до підривів.

27 листопада 2025 року Італія екстрадувала Сергія Кузнєцова, а наступного дня суд у Німеччині взяв його під варту. У грудні 2025 року стало відомо, що Сергій Кузнєцов служив у Командуванні Сил спеціальних операцій (ССО).

Водночас українця Володимира Журавльова, якого також затримували за підозрою у диверсії на «Північних потоках», 17 жовтня 2025 року польський суд звільнив з-під варти та відмовився екстрадувати до Німеччини.