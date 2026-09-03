Посадовцеві загрожує до 10 років ув’язнення

На Прикарпатті під час отримання хабаря затримали начальника групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень місцевого ТЦК та СП. Посадовцеві загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у четвер, 3 вересня, під час заходів з оповіщення 31 липня до ТЦК доставили військовозобов’язаного з Городенки, який не мав законних підстав для відстрочки від призову. Про це знав і 41-річний старший лейтенант. Посадовець зателефонував дружині мобілізованого та запропонував за 6,5 тис. доларів залишити її чоловіка проходити службу в роті охорони ТЦК.

Наприкінці липня офіцер отримав перші 1500 доларів неподалік місцевого магазину у селі Стецева Коломийського району, а в серпні – ще три транші по 1 тис. доларів у Снятині. Після цього посадовця затримали, у нього вилучили частину хабаря та мобільний, а в приміщенні ТЦК провели обшуки.

Слідчі оголосили працівнику ТЦК підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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