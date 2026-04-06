ДТП сталася в Івано-Франківську на перехресті вулиць Галицька – Тролейбусна

Як повідомили у Нацполіції Івано-Франківської області, 6 квітня близько 06:00 до поліції надійшло повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками, яка сталася в Івано-Франківську на перехресті вулиць Галицька – Тролейбусна. Автомобіль Mazda 6 збив пішохода, який від отриманих травм загинув на місці ДТП.

Відомо, що за кермом автомобіля був водій 2002 року народження, а особа пішохода ще встановлюється.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.