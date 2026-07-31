Призначено нового в.о. начальника Львівського обласного ТЦК та СП

Призначено нового виконувача обов’язків начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Замість полковника Віталія Міщанина обласним ТЦК керує підполковник Юрій Клебаник.

Як повідомили ZAXID.NET в ОК «Захід», з 29 липня полковник Віталій Міщанин не виконує обов’язки начальника Львівського обласного ТЦК та СП. До тимчасового виконання обов’язків начальника обласного ТЦК допущений підполковник Юрій Клебаник.

Підполковник Юрій Клебаник досі займав посаду начальника Львівського районного ТЦК та СП. Раніше працював заступником військового комісара в Пустомитах. Як ветеран АТО Юрій Клебаник у 2019 році отримував матеріальну допомогу від Львівської міськради в розмірі 100 тис. грн.

Відповідно до декларації за 2025 рік, Юрій Клебаник має у власності квартиру у Львові та земельну ділянку в селі Убині. Їздить на придбаному в 2024 році автомобілі Audi Q5 2015 року випуску. За рік задекларував 514 тис. грн заробітної плати в ТЦК та 1 тис. грн одноразової допомоги ветеранам до 9 травня. Зберігає 29 тис. доларів готівкою.

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Нагадаємо, Віталій Міщанин керував Львівським обласним ТЦК та СП трохи більше як три місяці – з квітня 2026 року. Він був відряджений до Львова з посади начальника Вінницького міського ТЦК та СП.