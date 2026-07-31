Під маєток родині Медведчука виділили понад 200 га лісу

Правоохоронці встановили ще одного посадовця, причетного до незаконного виділення 226 га для «Ведмежої діброви» Віктора Медведчука у Мукачівському районі. Депутату Свалявської міської ради, який в той час керував лісгоспом, загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 31 липня, депутат став сьомим підозрюваним у справі захоплення лісу для дачі родини Медведчука.

«Упродовж 2022–2024 років він не забезпечив належного контролю за використанням земель лісового фонду та не вжив заходів для припинення їх нецільового використання», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі не називають прізвища підозрюваного. За інформацією НАЗК, у 2022–2024 роках Свалявським лісовим господарством керував Роман Годя, обраний у 2020 році депутатом Свалявської міської ради від партії «За майбутнє».

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Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статі передбачає від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 4250 до 8500 грн або без такого.

Роман Годя обраний депутатом Свалявської міської ради від партії «За майбутнє»

Нагадаємо, серед підозрюваних у незаконному виділенні 226 га лісу під «Ведмежу діброву» – семеро людей. Це колишній головний лісник Закарпаття Ігор Фізик, ексдиректор Воловецького лісгоспу Ігор Щербей, колишній начальник Воловецької РДА Василь Култан та двоє посадовців Свалявського лісгоспу.

Обвинувальні акти щодо Ігоря Фізика та екскерівників Воловецького і Свалявського лісових господарств скерували до суду.

Залежно від ролі кожного з причетних, їм інкриміновано самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене групою осіб, зловживання владою та службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років позбавлення волі.

Крім того, у судах триває розгляд позовних заяв прокуратури про скасування незаконних договорів тимчасового користування лісом, скасування їх незаконної оренди, а також повернення державі повного контролю над цими землями.

За розрахунками ДП «Ліси України» вартість незаконно виділеної землі родині Медведчука – 2,5 млрд грн. До комплексу «Ведмежа Діброва» площею 2,8 тис. м² і вартістю майже 500 млн входять вертолітний майданчик, сироварня, конюшня, ресторан, гараж на п’ять автівок. У листопаді 2025 року АРМА передала «Ведмежу діброву» в управління компанії «АВГМ-Груп».