Представлені візуалізації Антон Коломєйцев називає «достатньо сирими» з точки зору фасадів будівель

На вул. Величковського у мікрорайоні Рясне-2 у Львові планують будівництво нового кварталу багатоповерхової житлової забудови. Про це повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев під час засідання виконкому 31 липня.

ТзОВ «Шанс Кий Буд» хоче звести новий квартал багатоповерхової житлової забудови з комерційними приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Величковського.

«В середньому планується 7-поверхова забудова, формування пішохідної зеленої алеї, зокрема передбачено зону глибокого грунту для висадженні дерев-крупномірів», – розповів головний архітектор Львова.

За його словами, наразі місто працює з архітекторами щодо формування фасадів запланованої забудови. Представлені візуалізації Антон Коломєйцев називає «достатньо сирими» з точки зору фасадів будівель.

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«Є звернення, що це товариство зобов’язується підтримати розбудову інфраструктури району, зокрема школи №100 і спорудити 2000 м2, у рамках чого можна здійснити будівництво спортзалу і їдальні, а також облаштувати спортивну зону – стадіон, який передбачено позаду шкільного об’єму, для повноцінного навчання школярів і мешканців району», – сказав головний архітектор Львова.

За даними аналітичної платформи YouControl, власником та керівником ТзОВ «Шанс Кий Буд» є Ярослав Шушанський.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про реконструкцію школи №100, до якої обіцяє долучитися забудовник.