За три роки кількість проривів на водогоні зросла утричі

У вівторок, 21 липня, виконавчий комітет міськради Львова схвалив висновок про доцільність позики на 3,2 млн євро у Європейського інвестиційного банку для заміни аварійної ділянки магістрального водопроводу в Городоцькому напрямку.

Отримувачем позики буде ЛМКП «Львівводоканал» під місцеві гарантії. Підприємство пройшло кілька етапів відбору, щоб отримати кредит на пільгових умовах. Після погодження містом, затвердження гарантій має розглянути міністерство фінансів. З урахуванням всіх паперових справ, роботи із заміни аварійної ділянки планують почати наступного року і завершити у 2028 році.

Додамо, що загальна вартість робіт – близько 3,8 млн євро, ще 600 тис. євро ЛМКП «Львівводоканал» отримає у вигляді гранту.

Що хочуть замінити

Ідеться про 4,4 км аварійного магістрального водогону в Городоцькому напрямку в районі села Бартатів між ВНС «Будзень II» і «Будзень III». Загальна протяжність водогону – 18 км. Він був введений в експлуатацію в 1964 році.

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Якщо в 2022 році на ділянці водопроводу, що планують замінити, сталося вісім проривів, то в наступні роки їхня кількість змінювалась так:

2023 – 6;

2024 – 11;

2025 – 21.

Цей магістральний водогін забезпечує водою близько 125 тис. мешканців Львівської громади, зокрема значну частину споживачів Залізничного району Львова. Заміна водогону дозволить підвищити експлуатаційну ефективність системи водопостачання та знизити собівартість послуг за рахунок мінімізації втрат. Це дозволить витрачати на 60 тис. кубометрів води менше щомісяця, йдеться у висновку про доцільність отримання позики.

Повернути кредит підприємство має впродовж 30-ти років, у випадку затримок з погашенням – не пізніше 31 грудня 2073 року.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Львові хочуть удвічі підвищити тариф на водопостачання – до 56,38 грн за кубометр.