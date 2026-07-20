У Львові один із найнижчих тарифів на воду в Україні

У Львові можуть підвищити тариф на водопостачання та водовідведення більш ніж удвічі. Зокрема, ЛКП «Львівводоканал» пропонує встановити його на рівні 56,38 грн за м³ замість нинішніх 25,88 грн. Про це у понеділок, 20 липня, під час засідання постійної депутатської комісії стійкості та інфраструктури Львівської міської ради повідомив директор ЛКП «Львівводоканал» Дмитро Ванькович.

За його словами, необхідність перегляду тарифу пов’язана зі зростанням вартості електроенергії, збільшенням витрат на оплату праці та податків.

«Треба розуміти загальну фінансову ситуацію на підприємстві. Місто виділило за програмою підтримки підприємства 323 млн грн. За сім місяців ми вже використали 226 млн грн. Якщо нічого не змінити, то до кінця року матимемо збитки у розмірі 672 млн грн. Якщо скоригувати тариф, підприємство додатково отримає 409 млн грн, а збитки зменшаться до 262 млн грн», – пояснив Дмитро Ванькович.

За його розрахунками, після зміни тарифу середня львівська родина сплачуватиме за воду та водовідведення приблизно на 198 грн більше щомісяця. Директор ЛКП «Львіводоканал» нагадав, що малозабезпечені сім’ї зможуть оформити житлову субсидію, щоб компенсувати зростання витрат.

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Водночас підвищення тарифу не означатиме покращення якості води чи рівня обслуговування. Остаточне рішення щодо зміни тарифу має ухвалити виконавчий комітет Львівської міської ради.

Що відомо про підвищення тарифу на воду?

На початку липня ЛКП «Львівводоканал» передало до міської ради розрахунки нового тарифу. Тоді на підприємстві заявляли, що для повного покриття всіх витрат – на електроенергію, паливо, реагенти, зарплати, ремонти та модернізацію мереж – економічно обґрунтований тариф мав би становити близько 100 грн за м³.

Зараз один кубометр води у Львові коштує 25,88 грн. Цей тариф не переглядали з початку 2022 року, і він є одним із найнижчих серед великих міст України. Львів займає друге місце після Вінниці (тариф – 25,62 грн) за найнижчою вартістю тарифу для населення. У 2026 році громади отримали право самостійно коригувати тарифи на водопостачання.

Водночас навіть після можливого підвищення до 56,38 грн він залишатиметься нижчим, ніж у багатьох інших українських містах, де вартість водопостачання та водовідведення становить від 56 до 139 грн за м³.