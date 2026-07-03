Через низький тариф для населення «Львівводоканал» зазнає збитків

Під час засідання виконкому ЛМР у п’ятницю, 3 липня, директор «Львівводоканалу» Дмитро Ванькович презентував інформацію щодо ситуації з тарифами на воду та озвучив пропоновану зміну тарифів. За його словами, зараз у Львові майже найнижчих тариф для населення серед усіх міст України, а підприємство зазнає збитків.

Зараз один кубометр води у Львові коштує 25,88 грн. Цей тариф не переглядали з початку 2022 року, і він є одним із найнижчих серед великих міст України. Львів займає друге місце після Вінниці (тариф – 25,62 грн) за найнижчою вартістю тарифу для населення. У 2026 році громади отримали право самостійно коригувати тарифи на водопостачання.

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«Ми маємо найскладнішу систему водопостачання міста не лише в Україні, а й у Європі. Сім напрямків, сотні кілометрів магістральних трубопроводів. Місто розташоване на головному європейському вододілі, в середині міста води не хватає», – каже Дмитро Ванькович.

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«Якщо бути чесним, враховуючи геологію, плече транспортування, то в нас мав би бути тариф один з найвищих в Україні», – додав міський голова Львова Андрій Садовий.

Через низький тариф для населення «Львівводоканал» зазнає збитків. За словами директора, мова про 475 млн грн збитків через збільшення усіх складових тарифу, зокрема мова про електропостачання.

Як приклад Дмитро Ванькович навів, що за перший квартал 2026 року тариф покрив лише 62% витрат, тоді як різницю потрібно компенсовували з бюджету міста. У 2025 році – тариф покрив 71% витрат.

Обґрунтованим є тариф у розмірі 100 грн за кубометр. Однак зараз «Львівводоканал» говорить про мінімальне коригування тарифу до меншої суми, щоб покрити операційні видатки підприємства.

Пропоновані зміни тарифів:

Для населення : зараз – 25,88 грн (17,29 грн – водопостачання, 8,59 грн – водовідведення). Пропонують змінити до 56,38 грн (36,04 грн – водопостачання, 20,34 грн – водовідведення).

: зараз – 25,88 грн (17,29 грн – водопостачання, 8,59 грн – водовідведення). (36,04 грн – водопостачання, 20,34 грн – водовідведення). Юридичні особи : зараз – 47,38 грн (30,32 грн – водопостачання, 17,06 – водовідведення). Пропонують змінити до 56,38 грн (36,04 грн – водопостачання, 20,34 грн – водовідведення).

: зараз – 47,38 грн (30,32 грн – водопостачання, 17,06 – водовідведення). (36,04 грн – водопостачання, 20,34 грн – водовідведення). Гурт: зараз – 18,62 грн (13,68 грн – водопостачання, 4,94 грн – водовідведення). Пропонують змінити до 22,23 грн (16,37 грн – водопостачання, 5,86 грн – водовідведення).

За словами директора водоканалу, навіть якщо місто скоригує тариф до 56,38 грн за кубометр, то місто все одно матиме одні з найнижчих тарифів. Як приклад він навів Тернопіль, де тариф становить 87,33 грн за куб, Дрогобич – 87,3 грн за куб, Ужгород – 91,24 грн за куб, Бородянка – 139 грн за куб (найдорожчий тариф).

На запитання мера Дмитро Ванькович відповів, що у випадку коригування тарифу до 56,38 грн за куб, можна вийти в нуль по операційних витратах, але цей тариф не покриє витрат на ремонти.

«Коли в нас була складна ситуація, аварії на Городоцькому напрямку, по Яворівському напрямку була складна ситуація, то люди не до кінця розуміють, чому водогони, яким понад 100 років, не замінюють. Люди не розуміють, що та ціна тарифу, яка зараз є, дає можливість не просто виживати, а жевріти. Треба додаткові кошти з бюджету міста, щоб в принципі система могла працювати і подавати воду в складний час, тому я не бачу інших альтернатив, окрім як мати чесну розмову з громадою. Давати цифри, які вони є», – розповів Андрій Садовий.

Зараз у місті обговорюють коригування тарифів на воду, зміни ще не затверджені.