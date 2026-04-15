Олег Гороховський подарував Миколі Матвєєнку Peugeot Landtrek

Співзасновник monobank Олег Гороховський подарував 70-річному переселенцю з Донеччини новий пікап Peugeot після того, як його авто зламалося під час евакуації. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі у середу, 15 квітня.

9 квітня патрульна поліція Києва розповіла історію 70-річного Миколи Матвєєнка. Чоловік намагався евакуюватися з Чернігівщини на Кіровоградщину, але у Києві його старе авто ВАЗ зламалося. Випадковий перехожий помітив розгубленого чоловіка та зателефонував до поліції. Правоохоронці допомогли відбуксирувати автомобіль до автосервісу.

«70-річний чоловік, зібравши все життя в один старенький ВАЗ, рушив у безпечнішому напрямку. Він умістив найдорожче, що міг забрати: речі, побутову техніку, 18 курей та собаку. Та автівка не витримала далекої подорожі і зрештою зламалася», – розповіли у патрульній поліції.

Опубліковане поліцією відео стало вірусним, і його помітив співзасновник monobank Олег Гороховський. Бізнесмен пообіцяв подарувати чоловікові нове авто. У середу, 15 квітня, він повідомив, що передав Миколі Матвєєнку обіцяний подарунок.

«Микола Михайлович з оновленою автівкою! Купив Peugeot Landtrek в комплектації “лютий”. Двигун економічний, споживання пального буде як у його “Жигуля”, а може й менше», – написав Олег Гороховський.

Микола Матвєєнко розповів «Суспільному», що він родом із села на Чернігівщині, але тривалий час проживав у місті Харцизьк на Донеччині. У 2019 році він знову оселився у селі Камінь Чернігівської області, але через постійні обстріли вирішив евакуюватися на Кіровоградщину. За словами чоловіка, він вирушив у дорогу з вантажем вагою близько 600 кг і проїхав 700 км, але авто зламалося у Києві. Втім, чоловік зміг дістатися села Грушка на Кіровоградщині та вже знайшов житло.

Нагадаємо, у червні 2024 року monobank купив будинок 98-річній жінці Лідії, яка вийшла з окупації через лінію фронту, подолавши під обстрілами 10 км.