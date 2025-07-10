Російський ЗРК «Бук»

На межі Запорізької та Донецької областей бійці Сил безпілотних систем знищили російські ЗРК «Бук» та «Стріла-10». Про це у четвер, 10 липня, повідомили у телеграм-каналі СБС.

Зазначається, що ЗРК «Бук» вдалося знищити бійцям 14-го полку СБС у взаємодії з аеророзвідниками 74-го ОРБ. ЗРК уразили за допомогою засобів, що працюють на оперативно-тактичній глибині. Точне влучання в установку спричинило детонацію ракет, що призвело до її повного знищення.

На цьому ж напрямку росіяни намагалися сховати у посадці ЗРК «Стріла-10». Однак українським військовим вдалося виявити установку та уразити її за допомогою FPV-дронів.

Також Сили безпілотних систем уразили дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.

«Бук» – сімейство радянських та російських самохідних зенітно-ракетних комплексів, що призначені для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями (крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА тощо) на малих та середніх висотах (від 30 м до 14-18 км). ЗРК задатний працювати в умовах інтенсивної радіопротидії. Залежно від модифікації ЗРК може коштувати від 10 млн доларів до 45 млн доларів.

«Стріла-10» – радянський зенітно-ракетний комплекс, що призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Його виробництво почалось у 1973 році, однак росіяни досі застосовують цей ЗРК у війні проти України.

Нагадаємо, 1 липня українські розвідники повідомили, що за допомогою дронів «Бобер» знищили в окупованому Криму російські системи ППО та винищувач Су-30. Загальна вартість уражених цілей становить понад 200 млн доларів.