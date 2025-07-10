17-річна дівчина постраждала через падіння дерева на BMW біля Львова
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У винниківському лісі дерево пошкодило автомобіль та травмувало пасажирку
У четвер, 10 липня, на дорозі Львів-Винники на легковик BMW під час руху впало дерево. У результаті постраждала 17-річна пасажирка авто, її госпіталізували.
Як повідомили в поліції Львівщини, близько 13:25 дорозі Львів-Винники на автомобіль BMW, яким керував 19-річний львів’янин, під час руху впало дерево. При цьому тілесні ушкодження отримала пасажирка авто – 17-річна львів’янка.
Дерево впало на автомобіль під час руху
Дівчину доставили до лікарні, зараз медики уточнюють її діагноз. Автомобіль зазнав технічних пошкоджень.
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