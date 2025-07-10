У винниківському лісі дерево пошкодило автомобіль та травмувало пасажирку

У четвер, 10 липня, на дорозі Львів-Винники на легковик BMW під час руху впало дерево. У результаті постраждала 17-річна пасажирка авто, її госпіталізували.

Як повідомили в поліції Львівщини, близько 13:25 дорозі Львів-Винники на автомобіль BMW, яким керував 19-річний львів’янин, під час руху впало дерево. При цьому тілесні ушкодження отримала пасажирка авто – 17-річна львів’янка.

Дерево впало на автомобіль під час руху

Дівчину доставили до лікарні, зараз медики уточнюють її діагноз. Автомобіль зазнав технічних пошкоджень.