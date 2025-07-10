«Біло-сині» продовжують награвати склад перед стартом в Лізі чемпіонів

У п’ятницю, 11 липня, «Динамо» в межах літнього австрійського збору проведе свій четвертий спаринг. Суперником «біло-синіх» стане англійський «Вест Бромвіч Альбіон». Зустріч відбудеться о 12:00 за київським часом.

Черговий опонент киян свої головні трофеї здобув багато років тому. У сезоні 1919/20 команда завоювала своє перше і єдине чемпіонство Англії. Також у доробку «дроздів» 4 Кубки Англії (1888, 1892, 1931, 1954, 1968), Кубок Ліги (1965/66) та два Суперкубки Англії (1920, 1954). Нині команда виступає у другому за силою дивізіоні – за підсумками сезону-2024/25 «Вест Бромвіч» фінішував на дев’ятій сходинці турнірної таблиці Чемпіоншипу.

Цікаво, що з 2002 року команда п'ять разів виходила до Прем'єр-ліги і стільки ж разів вилітали до нижчого дивізіону. Найдовше в АПЛ «Вест Бромвіч» затримався у період з 2010-го до 2018-го рр. (найкращий результат за цей час – восьме місце у сезоні-2012/13).

Англійці, вийшовши з відпустки, провели на власній базі спаринг проти «Порт Вейла», в якому перемогли з рахунком 2:0, після чого вирушили на тижневий збір до Австрії. Після зустрічі з «Динамо» у «Вест Бромвіча» в планах проведення спарингів із «Блекпулом», «Лінкольном» та іспанським «Райо Вальєкано». Натомість кияни вже встигли двічі зіграти з угорською «Кішвардою» (поразка та перемога), а також поступитись віцечемпіону Данії «Мітьюлланду».

FAVBET фаворитом матчу вважає «Вест Бромвіч». На перемогу англійців дають 2,31, тоді як успіх українців оцінюють у 2,76. Ціна нічиєї – 3,75. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,62, тоді як тотал менше 2,5 – 2,21.

Де дивитися товариський матч між «Динамо» та «Вест Бромвічем»

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на YouTube-каналі Football Hub.

Нагадаємо, на зборах в Австрії «Динамо», окрім матчу з «Вест Бромвічем», зустрінеться також з хорватським «Осієком» (16 липня), а свій перший офіційний поєдинок нового сезону «Динамо» зіграє 22 або 23 липня. Тоді підопічні Олександра Шовковського проведуть стартову гру другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де суперником буде переможець пари «Жальгіріс» – «Хамрун Спартанс».